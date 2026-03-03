Güneyde 2 bin 500 civarında sığınak olduğu belirtildi

Kıbrıs’ın güneyinde Ağrotur İngiliz Üssüne düzenlenen saldırıların gerek sığınaklar ve mevcut sığınakların nüfusun tümü için yeterli olmamasını, gerekse erken uyarı sistemiyle ilgili ciddi boşlukları yeniden gündeme getirdiği belirtildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Maria Papa konuyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti genelinde yaklaşık 2 bin 500 sığınak bulunduğunu, bunların da nüfusun yüzde 40 ile 45’ine karşılık geldiğini ifade etti.

Papa vatandaşların en yakın sığınağı “SafeCY” uygulaması veya sivil savunma kriz kontrol merkeziyle iletişim kurarak tespit edebileceklerini de söyledi. Papa erken uyarı sisteminin ise, vatandaşların doğru ve zamanında bilgilendirilmesi açısından kritik bir altyapı olduğunu dile getirdi.

Haberde erken uyarı sisteminin başlangıçta verilen güvencelere rağmen henüz hazır olmadığı belirtilirken, bir tehlike durumunda vatandaşların sirenler aracılığıyla bilgilendirildiği ve bunların da lokal olarak aktif edilebildikleri ifade edildi.