Güneyde, şap hastalığıyla mücadele çerçevesinde aşılar yapılıyor

Kıbrıs’ın güneyinde Larnaka bölgesinde 22 mandırada tespit edilen ve 16 bin hayvanı etkilemesi beklenen şap hastalığıyla mücadele çerçevesinde Fransa'dan gelen aşılarla aşılamaların başladığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Fransa’dan 529 bin doz aşının cumartesi günü Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ulaştığını ve aşılamaların başladığını yazdılar.

Gazete, 27 bin aşılık ilk dozun, hastalık görülen alanla komşu olan mandıralardaki hayvanlara yapılmaya başlandığını belirtirken, hasta hayvanların bulunduğu mandıralarda üretilen sütlerin imha edilmekte olduğunu, hayvan itlaf ve gömü işlemlerinin de devam ettiğini vurguladı.