Kuyuya düşen kişi kurtarıldı

İskele bölgesinde bu sabah kuyuya düşen bir kişi Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı İskele Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığından verilen bilgiye göre, bugün 08.30 sıralarında 46 yaşındaki kişinin kuyuya düştüğü ihbarı gelmesi üzerine, Sivil Savunma İskele Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Kuyudan çıkarılan ve bilinci yerinde olduğu belirtilen şahsın, sağlık kontrolleri için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kuyunun ağzı açık, etrafı otlarla kaplı ve etrafında hiçbir emniyet tedbiri bulunmadığı ve derinliğinin 4.5 metre olduğu belirtildi.