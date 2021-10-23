Kuyumcular 'kriz' kurbanı: "Sadece düğünler için az miktarda satış yapıyoruz, onun dışında iş yok"

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ekonomik daralma ve alım gücünün gerilemesi kuyumculuk sektörünü “tamamen lüks” haline getirdi, altın satışları azaldı. YENİDÜZEN’e konuşan kuyumcular, sektörün 2’nci, hatta 3’üncü plana gerilediğini ifade ederek, çok zor günler yaşadıklarını belirtti.

Kuyumcuların bir kısmı sadece düğün sezonunda iyi işler yaptıklarını dile getirirken, kimisi de düğün sezonunda bile işlerin durgun olduğunu, vatandaşların “altın takmak yerine nakit parayla düğünleri geçiştirmek zorunda kaldığını” belirtti.

İşlerin düşmesi nedeniyle, başka eşyalar da satmaya başladıklarını aktaran kuyumcular, “Artık lükse girdik, bununla birlikte insanların bize gelişi kısıtlandı. Yani insanlar haklı olarak küçük şeyler almaya başladı. Bu yüzden bizde bir çıkmazdayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Sektör temsilcileri ne dedi?

Aydın Dirikli: “Bu dönemde yaygın bir şekilde müşterilerimiz gelip altın satmaya başladı”

“Ülke küçülmesi, buna bağlı olarak da insanların alım gücünün düşmesinden dolayı bizim işimiz artık 2’nci veya 3’üncü plana atıldı diyebilirim. Benim müşterilerim geçmişten bu yana kemikleşmiş müşterilerimdir. Günümüzü onlarla kurtarmayı çalışıyoruz. Geçen yıla göre düğün sezonu biraz daha hareketli geçti ancak bunun sektöre pek etkisi olmadı açıkçası. Altın fiyatlarının durumu ortada ve artık insanlarımız düğünlerde altın takmak yerine para takmayı tercih eder hale geldi. Bu dönemde müşterilerimiz gelip altın satmaya da başladı. Hatta bu son dönemde yaygın hale geldi diyebilirim.”

Mahmut Şanlıtürk: “Müşteri gelmeden kapattığımız günler oluyor”

“Pandemi zaten vatandaşları çok etkiledi. İşlerimiz tamamen sıfıra geriledi. Yavaş yavaş pandeminin etkisinden çıkıyoruz derken şimdi de altın ve döviz fırladı. Bu da bizim işlerimizi tamamen kesti. Şu anda sabah açıyoruz, temizliğimizi yapıyoruz, müşteri beklemeye başlıyoruz ama akşama kadar oturuyoruz ve kapatıp gidiyoruz. Müşteri gelmeden kapattığımız günler oluyor. Kuyumculukta durum bu… Arasta esnafı olarak geçişler başlayınca belki düzelir dedik ama 100 kişiden 2 kişi gelirse, o 2 kişiye de 30 kuyumcu hizmet ederse, oradan da bir beklentimiz kalmadı. Bu yıl düğünler fazla oldu gelen insanlar haklı olarak çeyrek altına yöneldi. Eskiden gelip bir kolye, bir bilezik, bir gerdanlık alan insanlar, şimdi sadece kızının düğününe bile bir çeyrek ya da bir yarım alıyor. Kısacası ekonomimizin kötü oluşu, buna bağlı olarak da insanlarımızda para kalmayışı özellikle bizim kuyumcu sektörünü çok ciddi derece etkiledi diyebilirim.”

Gökmen Nergiz: “Geleceğimiz karanlık ama ümit etmekten de vazgeçmeyeceğiz”

“Altın fiyatlarının yükselişi ve ülkemizdeki ekonomik durgunluk piyasayı çok etkiledi. Düğün sezonu bizim için çok öyle kötü geçmedi ama şu anda sezonun da tamamlanmasıyla yeniden bir durgunluk oldu. Müşterilerden altın alımı konusunda bizde bir yükselme olmadı açıkçası. Yani altınını getirip, nakit paraya döndüren insanların sayısı her zamanki gibi. Bunun en büyük sebebi yatırım yapanların uzun vadeli yapmasından dolayıdır. Sektörümüz oldukça durgun, geleceğimiz karanlık ama ümit etmekten de vazgeçmeyeceğiz.”

Ayten Fellahoğlu: “Bir çıkmazdayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz”

“Ekonomik durumumuz malum aslında. Bu yüzden bizim sektörümüz ikinci plana atmış durumda. Biz takı yanında gözlük, saat gibi eşyalar da satıyoruz ama onlar da ikinci plana atılmış durumda. Artık lükse girdik, bununla birlikte insanların bize gelişi kısıtlandı. Yani insanlar haklı olarak küçük şeyler almaya başladı. Bu yüzden bizde bir çıkmazdayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz bu dönemde hurda alımının çoğalmasını beklerken aslında hurda alımımız da çoğalmadı. Şu anda düğün sezonu bitti. Şimdi yeni yılı bekliyoruz. Açıkçası bizi düğün sezonu kurtardı diyebilirim. Düğün sezonu bitti, döviz fırladı. Bununla birlikte işlerimizin de durması kaçınılmaz oldu. Gelecekle ilgili açıkçası benim kaygılarım var. Birçok kuyumcu açılması da bizim işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor.”

Lale Öcal: “Günde 3 müşteri bile gelmiyor diyebilirim”

“Sektördeki durum tam bir rezalet diyebilirim. Gelinen aşamada dükkân kiramızı, personelimizi, sigortamızı, vergimizi nasıl ödeyeceğiz bilmiyorum. TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi, insanların alım gücünün de düşmesi sektörümüzü geri plana itti. Yani artık lükse girdik. Bir düğün sezonundan çıktık ama ne yazık ki düğün sezonunda da bir durgunluk vardı. Çünkü altın almak artık insanlarımızın bütçesini aşıyor ve para takmaya yöneliyor. Günde 3 müşteri bile gelmiyor diyebilirim.”