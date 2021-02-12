Kutlu Evren'den soyalan'a teşekkür

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, firar eden Rus mahkum Alexandr Satlaev’in yakalanmasında gösterilen başarıdan ötürü Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ve polis teşkilatını tebrik etti.

Sabah saatlerinde Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ziyaret eden İçişleri Bakanı Kutlu Evren, polis teşkilatının yürüttüğü kapsamlı operasyon sayesinde, 8 Şubat tarihinde cezaevinden firar eden Rus mahkûm Alexandr Satlaev’in yakalanmasında gösterilen başarıdan ötürü Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı ve tüm polis teşkilatını tebrik etti.

İçişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in talimatıyla 8 Şubat’ta Merkezi Cezaevi’nde yaşanan firar olayıyla ilgili aynı gün başlatılan kapsamlı idari soruşturma ve kovuşturma sürüyor.

Bakan Kutlu Evren, Rus firarinin yakalanması ve soruşturmanın seyri hakkında Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile istişare ederek, son durum hakkında değerlendirme yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, ayrıca bu bağlamda Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile yaptığı görüşmede, Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik Yasa Çalışması hakkında da istişare ederek; özellikle yeni cezaevinde ihtiyaca cevap verecek güvenlik yapılanması, dış güvenlik, kule görevleri ve asayiş tedbirleri konularında nasıl bir düzenlemeye gidileceği ile ilgili fikir alışverişi yapıldığını ifade etti.

Evren: “Polis teşkilatımız, her zaman Kıbrıs Türk halkının güvenine mazhar olmuştur”

Bakan Kutlu Evren, “Kıbrıs Türk halkının her zaman güvenine mazhar olmuş polis teşkilatımız, yasalara ve insan haklarına uygun hareket etmekte, özveri ve cesaretle görev icra etmektedir. Bu konuda Polis Genel Müdürümüz Ahmet Soyalan’ın hassas olduğunu biliyorum. Polis teşkilatımızın kamuoyu önünde yanlış algılamalara neden olacak şekilde yıpratılmamasına önem gösterilmelidir. Başta teşkilatın sevk ve idaresini başarıyla yürüten Polis Genel Müdürümüz Ahmet Soyalan olmak üzere tüm polis teşkilatımızı göstermiş oldukları başarılı operasyon ve kararlı çalışmalarından ötürü kutlarım” dedi.