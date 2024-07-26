Kutlu Evren, "müdahaleyi" yalanlamadı: "Yorum yok"

Ertuğrul SENOVA

UBP Kurultayında genel başkanlığa adaylığı konusunda TC Elçiliği’nin “Villa Fırtına” isimli konutuna çağrılarak “aday olmaması yönünde” baskıya maruz kalan Kutlu Evren, YENİDÜZEN’in ısrarlı telefon çağrılarına yanıt verdi, yaşananları yalanlamadı, “Yorum yok, konuşacağım bir konu yok, sen olsan senin de olmazdı” dedi.

Salı günü elçilik konutuna çağrılarak TC Elçiliğinin müdahalesine maruz kalan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, “sessizlik yemini” etmiş durumda. İki isim de YENİDÜZEN’in manşetleri ve mevcut genel başkan Ünal Üstel ile Ersin Tatar’ın “demokrasi çalışıyor” açıklamalarına karşın kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Söz konusu sessizlik yeminini bozan ilk isim Kutlu Evren oldu.

Israrlı telefon çağrılarına yanıt veren Evren, “YENİDÜZEN uğradığınız haksızlığı ve baskıyı 3 gündür manşetine taşıyor, yaşadıklarınızın doğruluğunu sormuyorum, sesinizi duyurmak istiyorum. Bir şey söylemek istemiyor musunuz?” sorusuna “Yorum yok” yanıtını verdi, süreci yalanlamadı.

Oldukça kısa süren telefon görüşmesinde Evren, “Ünal Bey UBP’de demokrasinin çalıştığını, haberlerin yalan olduğunu söylüyor. Hiçbir şey söylemek istemiyor musunuz?” sorusuna ise sadece “konuşacağım bir konu yok, sen olsan senin de olmazdı” cevabını verdi.