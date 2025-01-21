Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Toplantıda, trafik konusunda başka konuşmalar da yapıldı; akaryakıt ihalesi, çarşı, ekonomi, siyaset, sınır güvenliği ve kayıtlılık gibi konular ele alındı.

CTP Milletvekili Fide Kürşat, “Trafik kanayan yara haline gelmiştir.” diyerek herkesin trafik konusunda ciddi kaygıları olduğunu anlattı.

Yol güvenliği adına neler yapıldığının konuşulması gerektiğini belirten Kürşat, ortalamanın üzerinde olan trafik kazalarının sebebinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Sadece şeritlerin çekilmesiyle bile kayıpların azalacağına inandığını dile getiren Kürşat, yaralanan kişilerin de hastanelere yük teşkil ettiğini söyledi.

Kürşat, kontrolsüz nüfus artışının etkilerine de işaret ederek her ay trafiğe 3 bin aracın katıldığını belirtti.

Trafiğe ciddi anlamda bütçe ayrılması gerektiğini vurgulayan Kürşat, eski araçların trafiğe çıkmasına engel olacak bir çalışma alıp almadığını sordu.

Devlet Planla Örgütü'nün orta vadeli programında yer alan çalışmaları desteklediğini ancak bunların nasıl hayata geçeceğini anlayamadığını söyleyen Kürşat, ışıklandırmadan kimin sorumlu olacağının bile bir kuruma bağlanamamasını eleştirdi.

Kürşat, trafikte yaşanan sıkışıklığının sürücülerde dikkatsizlik ve strese sebep olduğunu savunarak, seyrüseferden alınan ücretin de yollara harcanmasını sağlayacak çözümler önerdi. Trafikle ilgili mevzuatların yürürlüğe girmemesini de eleştiren Kürşat, polis kontrollerinin sıklaştığını ancak kontrolün sadece 30-50 km gidilecek yerlerde yapılmasıyla kontrol sağlanamayacağını söyledi.

Kürşat, Trafik Eğitim Parkı'nın bir an önce açılması ve tüm ilçelerde de kurulması gerektiğini kaydederek, sürücü eğitimlerinin fazla maliyet gerektirmeden çözülebileceğini belirtti.

20 yıl önce risk taşıdığı için kaldırılan sol direksiyonlu araçların geri gelmesine mahkemenin ara emrinin şimdilik engel olduğunu hatırlatan Kürşat, yolların derhal rehabilite edilmesi ve toplu taşımanın yaygınlaşmasını temenni etti.