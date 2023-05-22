Kürşat: “Okul öncesi eğitimde denetimin artırılması gerek”

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat, “okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları” konulu güncel konuşmasında, okul öncesi eğitimin önemine işaret etti.

Kürşat, okul öncesi eğitim döneminin en kritik eğitim olduğuna işaret ederek, her çocuğun eşit eğitim alma hakkı olduğunu, ancak eğitimde eşitsizlikler yaşandığını kaydetti.

Devlet okullarında yaşanan sıkıntılara değinen Kürşat, okul öncesi eğitimde güvenin büyük önem taşıdığını, kreşlerin büyük önem taşıdığını, bu çerçevede yasal düzenleme ve denetimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ülkedeki okul öncesi eğitimin "yetersiz" olduğunu yansıtan raporları okuyan Kürşat, kreşlerle ilgili yasal mevzuatın, değişen yaşam şartları göz önünde bulundurulduğunda yetersiz kaldığına işaret etti, denetimin de bu yüzden tam olarak yeterli şekilde yapılamadığını kaydetti.

Kreş açmak isteyen girişimcilerin yaşadığı sıkıntılara işaret eden Kürşat, hükümetin bu konuda gereken düzenlemeyi yapmasını ve kağıt işlerinin azaltılıp, süreci hızlandırmasını istedi.

Kürşat, yasal mevzuatın yenilenmesi, okul öncesi eğitime gereken önemin verilmesi, planlama yapılması ve denetimin artırılması gerektiğini anlatarak, tüm bunların ivedi ele alınmasını istedi, eğitimin hayati bir mesele olduğunu vurguladı.