Kürşat: “Millet aç, millet borç batağında, derdi geçimdir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, “Yok Oluşa Sürüklenen Hayvansal Üretim ve Süt Sektörü” konulu konuşmasında, ülkede enflasyonun alıp başını gittiğini kaydederek, döviz kurlarının yükseldiğini ve zamların peşi sıra geldiğini ifade etti.

"Yastık altındaki altınlar, evcil hayvanların satılmak zorunda kalındığını" söyleyen Kürşat, jet hızıyla yoksullaşıldığını söyledi.

Ekmek, süt gibi tüketim maddelerinin alınamayacak duruma geldiğini dile getiren Kürşat, “böyle bir yıkım döneminde hükümetin Meclis’e gönderdiği yasanın Ceza Yasası olmasını” eleştirdi.

“Millet aç, millet borç batağında, derdi geçimdir” diyen Kürşat, ülkede üretimi bitirmeye yemin etmiş bir hükümet olduğunu söyledi.

Ekmeğin 7 TL olduğuna dikkat çeken Kürşat, yeni akaryakıt zammı geleceğinin halk arasında konuşulduğunu söyledi.

Ülkede yakında et açığı olacağını savunan Kürşat, narenciye üreticisinin de sıkıntıları olduğunu anlattı. Özel bir banka tarafından üreticiye verilen kredi kartları olduğunu ancak borçların ödenemeyecek duruma gelindiğini söyleyen Kürşat, üreticilerin devletten alacaklarının zamanında ödenmediğini belirtti.

SÜTEK’e süt veren üreticilerin ödemelerinin gününde almasının önemini vurgulayan Kürşat, KKTC’deki piyasa koşullarının iyice daraldığını kaydetti.

Yöneticilerin adım atarken, iyice düşünmesi gerektiğini belirten Kürşat, yılın ortasında olunmasına rağmen tarımsal desteklerin hala açıklanmadığını söyledi ve “Bu böyle gitmez” dedi. Kısa, orta, uzun vadeli planlamanın önemi üzerinde duran Kürşat, “TC ile KKTC arasında imzalanan mali protokolün Kıbrıs Türk toplumun yok oluşu anlamına geldiğini” belirtti.

Protokolde tarım üretimine sembolik bir bütçe ayrıldığını belirten Kürşat, protokolün maddelerini eleştirerek, yerli sermayeye, üretime darbe vurulacağını söyledi.