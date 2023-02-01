Kürşat: “Hükümet karabasan gibi halkın başına çökmüştür”

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat, dün “Sözde Hükümet ve Kıbrıs Türk Toplumunun Yoksullukla İmtihanı” konusunda güncel konuşma yaptı.

Kürşat, ekonomideki daralmanın ve geçim derdinin giderek arttığını söyledi.

“Hükümet karabasan gibi halkın başına çökmüştür” iddiasında bulunan Kürşat, zamsız günün geçmediğini, ekmeğe, yumurtaya zam geldiğini belirtti.

Kürşat, alım gücünü artırmaya yönelik hükümetin atacağı adımların ne olduğunu sorarak, sosyal yardım alan dar gelirli yurttaşların maaşlarının açlık sınırının altına kaldığını söyledi.

Kürşat, 5 bin 700 TL ile nasıl hayatta kalınacağını sorarak, maaşlar arasındaki makasın açıldığını yoksullaşmanın devam ettiğini, hükümetin açlık sınırının altında maaş alanların maaşlarında iyileştirmeye gitmesi gerektiğini ifade etti.

Kürşat, sınır kapılarında geçişlerin kolaylaştırılması gerektiğini, hükümetin bu konulardaki çalışmalarının ne olduğunu sordu.

Kamu düzeni kalmadığını, liyakatsiz, partizanca atamalarla kamu düzenin bozulduğunu, yol güvenliğinin kalmadığını, ölümlü kazaların arttığını söyleyen Kürşat, uyuşturucu suçlarının da arttığını belirtti.

İskele Karpaz bölgesinin sorunlarına değinerek, tam teşekkülü hastane ihtiyacı olduğunu sağlık ocaklarında eksiklikler bulunduğunu söyleyen Kürşat, özel eğitimdeki ihtiyaçların da giderilemediğini belirtti.

Hükümetin bölgeye öncelik vermesini beklediklerini dile getiren Kürşat, kooperatifçiliğin teşvik edilebileceğini, hibeler destekler verilebileceğini söyledi.

Kürşat, stabil para birimine geçilmesinin konuşulması gerektiğini ifade etti.