Kürşat: Bu yasayı onaylayanlar tarihe kara leke olacak

CTP Milletvekili Fide Kürşat, Meclis’in gündemindeki Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin “Bu acele niye?” diye sordu, “Yasanın geçmesi topluma yapılacak en büyük ihanettir. Bu yasayı onaylayanlar kara leke olacak tarihe geçecek” dedi.

“Yasanın geçmesi topluma yapılacak en büyük ihanettir. Bu yasayı onaylayanlar kara leke olacak tarihe geçecek” dedi.

Kürşat, Kıb-Tek’e gerekli yatırımların yapılmadığını, 4 ayda 150 milyon TL ihalesiz yakıt alındığını belirtti.

Hükümetin icraatlarını eleştiren Kürşat, “İhale Yasasını pas pas ettiniz, mali kaynaklarını cebinden çıkan her kuruşu çarçur ettiniz. Çarçur etmekle kalmadınız, parayı cukkaladınız. Sayıştay raporu ortada…” şeklinde konuştu.

Kürşat, toplumun öz varlıkları ve kurumlarının devlet eliyle hükümet ettiğini iddia edenler tarafından zayıflatıldığına vurgu yaptı.

Hayata geçirilmek istenen tasarının kamu vicdanını yaraladığını belirten Kürşat, tasarının geri çekilmesine yönelik hükümete çağrıda bulundu.

Kürşat ile Töre gerginliği…

Meclis oturumu devam ederken, konuşma yapmak için kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fide Kürşat ile Meclis Başkanı Zorlu Töre arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanı Töre, Kürşat’ın bir önceki genel kurulda 25 dakika konuştuğunu, bu nedenle bugünkü oturumda 5 dakika süre ile konuşabileceğini söyledi.

Kürşat, bunu kabul etmeyerek, konuşma süresinin 30 dakika olduğunu belirtti.