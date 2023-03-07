Kürşat: “Binboğa’da açığa alınanlar yerine DP örgüt başkanları getirildi”

Cumhuriyet Meclisi’nde kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fide Kürşat, kooperatifçiliğin amacının; dayanışarak üretmek, üretici ve tüketiciyi korumak, alım gücünü ve istihdamı korumak olduğunu, Kıbrıs’ta ilk kooperatifçiliğin 1900’lü yıllara dayandığını, pandeminin ardından dünyada kooperatifçiliğin ön plana çıktığını ancak Kıbrıs’ın kuzeyinde, kooperatiflerin hükümet eliyle zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi.

“Kooperatifler Mukayyitliği Ataoğlu’na bağlandığından bu yana Kooperatiflerde sular durulmuyor”

“Siyaset, elini kooperatiflerin üzerinden çekmedikçe, ülkede kooperatifçiliğin önü açılmayacaktır” diyen Kürşat, “Özellikle Kooperatifler Mukayyitliği, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bağlandıktan sonra, halkın kendi öz varlığı olan Kooperatiflerde sular durulmuyor” ifadelerini kullandı.

“Binboğa’da 3 kişi açığa alındı, yerlerine 2’si DP Örgüt Başkanı olmak üzere sözleşmeliler istihdam edildi”

Kooperatiflerdeki sorunları anlatan Kürşat, “Geçen hafta Binboğa Yem Fabrikasında yaşananlar ortadadır. Müşteri takip tahsilat bölümünün altı boşaltılmış, buradaki 3 personelin bilgisayarları sökülüp alınmış, taraflarına hiçbir bildirim yapılmadan açığa alınmışlardır. Siyaset burda da her zaman olduğu gibi devreye girmiş ve bu personellerin yerlerine, Yönetim Kurulu tarafından ‘sözde’ 3 aylığına sözleşmeli personel istihdam etmişti. İstihdam edilen yandaşların da 2’si DP Örgüt Başkanı! Hangi kritere dayanarak bu istihdamlar yapılmıştır? Tabi ki DP örgüt başkanı ve üye olmaları kriterine” şeklinde konuştu.

“Binboğa yönetimi yandaşlarına hibe yem dağıtıyor, borç siliyor, dava geri çekiyor”

Binboğa yönetiminin son zamanlarda, yandaşlarına hibe yem dağıtarak, borç silerek, dava geri çekerek işletmeyi zarara uğrattığını söyleyen Kürşat, “Amaç tüm kurumları olduğu gibi Binboğayı da batırmaktır. Bu bir zihniyet meselesidir. Bu zihniyet, tüm kurumlarıın başına çökmüş, içten içe kemiriyor, kanını emiyor” dedi.

“Binboğa müdürü ile ilgili yolsuzluk dosyasının 2 yıldır siyasiler tarafından hasıraltı edildiği iddiası araştırılmalı”

Binboğa Yem Fabrikası’nın Müdürü ile ilgili bir yolsuzluk dosyasının olduğu ve bu dosyanın siyasiler tarafından 2 yıldır Mukayyitlikte hasıraltı edildiği yönündeki iddiaları dile getiren Kürşat, “Bu dosyanın akıbeti nedir? Buradan Sayın Ataoğlu’na sormak istiyorum” ifadelerini kullandı.

KOOP – SÜT… “Genel Kurul tarihi geldi, geçti…”

KOOP-SEN’deki sorunlara da değinen Kürşat, “KOOP-SEN’in eylem açıklaması ile geri adım atılmış ve grev kaldırılmıştır. Ama sorun sadece istihdamlar değildi” diyerek, halkın öz varlığı olan KOOP SÜT’ün Genel Kurulu tarihi gelip geçtiğini ve yapılmadığını söyledi.

Kürşat, “Bir an önce demokratik süreç işletilmeli ve Genel Kurulu yapılmalıdır” dedi.

Çayönü Kooperatifi… “2 aydır eylemler devam ediyor”

Çayönü Kooperatifi’nde de yaklaşık 2 aydır eylemlerin devam ettiğini belirten Kürşat, “Çayönü halkı kendi öz varlığı olan Kooperatifine sahip çıkma mücadelesi veriyor. Usulsüzlük iddiası Çayönü Kooperatifine Mukayyitlik tarafından 25 Ocak 2023 tarihinde idare memuru atanmıştır. Üstel eylem yapan kooperatif üyelerinin yanına gidip, 3 gün içinde seçime gidilip, yeni yönetimin belirleneceğini söylemesinin üzerinden 1 buçuk ay geçti” ifadelerini kullandı.

Kürşat, “350 üyesi olan Kooperatifin, 250 üyesi seçime gidilmesi için imza vermesine rağmen demokratik ve yasal süreç işletilmiyor. Resmen Kooperatifin üzerine çökülmüştür. Halk haklı olarak endişelidir” diyerek, aynı sürecin Dilekkaya Kooperatifi için de geçerli olduğunu söyledi.

Kürşat, Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası’nda değişiklik yapılmasının artık elzem olduğunu söyleyerek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin demokratik bir modele kavuşturulmasının gerekliliğine vurgu yaptı.