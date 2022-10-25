Kürşat: “Aileler artık çocuklarıyla alışverişe gidememe noktasına geldi”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor…

Kürsüye çıkan CTP Milletvekili Fide Kürşat, "Yurttaşların Geçim Derdi, Sosyal Devlet Anlayışından Uzaklaşan Yönetememe Zihniyeti" konusunda yaptığı güncel konuşmada, sokakta en çok konuşulanın vatandaşların geçim derdi olduğuna dikkat çekti.

Hükümetin yokluğun, yoksullaşmanın pek önemli olmadığını düşündüğünü ifade eden Kürşat, vatandaşların artık belinin büküldüğünü, pahalılığı karşılayamayacak durumda olduğunu söyledi.

Mutfaklarda gerçek anlamda yangın olduğunu, ailelerin artık çocukları ile alışverişe gidememe noktasına geldiğini, ay sonunda vatandaşların kredi kartlarının yetersiz bakiyeleri nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldiğini ifade eden Kürşat, tüm bunlara rağmen hükümetin yandaşlarına yaptıkları istihdamlarla gündeme geldiğini kaydetti.

Fide Kürşat, bunun anayasanın eşitlik ve sosyal devlet ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak, gençlerin memlekete inancını yitirdiğini, göç yoluna başvurduğunu belirtti.

Kürşat, maliyetlerin düşürülerek halkın alım gücünün arttırılması gerektiğini vurgulayarak, okula süt dahi içemeden giden çocuklar olduğunu, sorunların bir an önce önüne geçilmesi gerektiği vurguladı.

Hademelerin sorunlarının hâlâ çözülemediğini, siciline bakılmadan hademe alınmasını eleştiren Kürşat, hademelerin sorunlarının ivedi olarak çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Kürşat, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması, maliyetleri ucuzlatacak yönde desteklerin yeniden düzenlenmesi, alım güçlerinin arttırılması için Mal ve Hizmetler Yasası kapsamında piyasanın denetlenmesi gerektiğini vurguladı.