Küresel ısınma ve çevre felaketlerine dikkat çekildi
Bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çevreci, Lefkoşa’daki Ledra Palace Caddesi’nde küresel ısınma ve çevre felaketlerine dikkat çekmek için eylem düzenledi.
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Bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çevreci, Lefkoşa’daki Ledra Palace Caddesi’nde küresel ısınma ve çevre felaketlerine dikkat çekmek için eylem düzenledi. Eylemde Türkçe, Rumca ve İngilizce pankartlar açılarak çevre ve doğa tahribatlarına dikkat çekildi.
Foto: Christina Valanidou
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