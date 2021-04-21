“Kültürümüze sahip çıkmalıyız”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Kozanköylü 24 yaşındaki Beyit Tabur, geçimini köy ürünleri üzerine kurduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu belirtiyor. Lefkoşa’da bulunan Baf’lı Doğal Köy Ürünleri isimli işyerinde, hellim, peynir, yoğurt, nor, tarhana, bal, pekmez ve Kıbrıs kültürüne dair bulunabilecek her şey satıyor.

Bu tarz ürünler üzerine Lefkoşa’da sadece kendisi olduğunu belirten Tabur, “tek kalmayı istemem çünkü bu gibi ürünlerin satışı eğer artarsa kültürümüz unutulmaz” dedi.

Böyle bir dükkân açmanın çocukluğundan beri hayali olduğunu aktaran Beyit Tabur, üretim yerinin köyleri olduğunu ancak Lefkoşa’dan yoğun bir talep olduğu için Lefkoşa’yı tercih ettiğini söyledi. Daha önce açık pazarlarda ve sipariş üzerine satış yaptıklarını da dile getiren Tabur, “Dükkan açmak benim küçüklüğümden beri hayalimdi. Şu ana kadar işlerimiz iyi gidiyor, herkese de tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

“Kültürümüz, sadece ‘Kıbrıslıyım’ demekle yaşamaz”

Kıbrıs kültürü hakkında da düşüncelerini aktaran 24 yaşındaki Beyit Tabur, “Kültürümüz, sadece ‘Kıbrıslıyım’ demekle yaşamaz. Kıbrıs kültürünü yaşatmamız lazım. Daha çok üreteceyiz, daha çok tüketeceğiz ve kültürümüze daha çok sahip çıkacağız. Kıbrıs kültürünü sadece bu şekilde yaşatabiliriz” ifadelerini kullandı.