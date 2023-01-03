Kültür Dairesi'nden seramik etkinliği

Kültür Dairesi, seramik yapım atölyeleri düzenlemeye başladı.

Daireden verilen bilgiye göre, yılın ilk seramik etkinliği Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren Atatürk Kültür Merkezi personeli Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin önderliğinde düzenlendi.

Açıklamada, Girne Halk Kütüphanesi ve arzu eden diğer halk kütüphanesi personeline yönelik de seramik yapım etkinliği düzenleneceği belirtildi. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi personelinin yılbaşı kutlamalarını seramik sanatını öğreterek ve öğrenerek yaptığını kaydetti.