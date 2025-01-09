Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu Hakkı Atun ve Burhan Atun’u ziyaret etti

Kültür Dairesi’nin Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’ne ilk kez 2022 yılında eklediği Mimari kategorisinde bu yıl Hakkı Atun ve Burhan Atun’un eserleri fotoğraflanacak...

Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, eski Meclis Başkanı, eski Başbakan ve Yüksek Mühendis Mimar Hakkı Atun’u ofisinde ziyaret etti.

Atatürk Kültür Merkezi’nin mimarı olarak da bilinen Mimar Burhan Atun’un da davetli bulunduğu ziyarette, Kültür Dairesi Müdürü Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin bu yıl 33’üncüsünü düzenleyeceği "Devlet Fotoğraf Yarışması ve Sergisi"nin "Mimari" kategorisinde Hakkı Atun ve Burhan Atun’un eserlerinin fotoğraflanmasını arzu ettiklerini bildirdi.