Kültür Dairesi 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde sanatçıları ödülle onurlandıracak

Kültür Dairesi, ömrünü kültür ve sanata adayan sanatçıları 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nde ödülle onurlandıracak.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek törende “4’üncü Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” resim, edebiyat, müzik, karikatür dallarında verilecek.

İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yarın saat 17.00’de düzenlenecek törende resim dalında, Zülal Karlıova, Nilgün Güney, Aşık Mene, Arif Albayrak, edebiyat alanında Mehmet Levent, Zeki Erkut ve Ulus Irkad, müzik alanında Yıltan Taşçı ve Turgay Hilmi ve karikatür dalında da Cemal Tunceri ve Mustafa Tozakı alacak.

Kültür Dairesi’nden sanat koleksiyonu sergisi

Öte yandan Kültür Dairesi, 15 Nisan Dünya Sanat günü etkinlikleri kapsamında, Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler arasından hazırlayacağı bir seçki sergisini de ödül töreniyle eş zamanlı olarak sanatseverlerin izlenimine sunacak.

Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Görevlisi Bedia Kale’nin küratörlüğünde hazırlanacak sergide, bu yıl Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’nü alacak olan Zülal Karlıova’nın 1999 tarihli “Denizde Yaşam”, Nilgün Güney’in 1990 tarihli “Girdabın İçinde Tutunabileceğin Neydi”, Aşık Mene’nin 1988 tarihli “Gökkuşağı Kıbrıs için Bir Çevre Tasarımı” eserleriyle, Arif Albayrak’ın KKTC Cumhuriyet Meclisi Sanat Koleksiyonu’nda bulunan 2015 tarihli isimsiz eseri sergilenecek.

Perşembe günü mesai bitimine kadar izlenebilecek sergide Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü’nü 2024 yılında alan Feridun Işıman ile Güner Pir ve ödülü 2023 yılında alan Özden Selenge’nin eserleri yer alacak.

Sergide ayrıca A. Yaşar Serin, Ali Atakan, Birgül Beyazyüz, Devrim Tayanç Malyalızade, Feryal Sükan, Göksel Akın, Hikmet Olgaçer, İpek Denizli, Mehmet Sariler, Mustafa Hastürk, Mustafa Öztunç, Ruzen Atakan, Semra Bayhanlı, Serkan İlseven, Şenol Özdevrim, Tanju Aykol, Tarık Altıner, ve Ümit İnatçı’nın eseri bulunacak.