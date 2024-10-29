Külliye inşaatı, geçişleri felç etti!

Lefkoşa'da devam eden Ankara kaynaklı külliye inşaatı, Kermiya barikatından güneye geçişleri adeta felç etti.

Geçiş noktasına giden yolda devam eden "cami ve millet bahçesi" inşaatı nedeniyle yol tek şeride düştü.

Kıbrıslı Türkler, 29 Ekim TC Cumhuriyet Bayramı kapsamında resmi tatil olması nedeniyle güneye akın ediyor. Bu kapsamda, tatil olmayan günlerde bile inşaat nedeniyle oluşan trafik, öğlen saatlerinde adeta çileye döndü.

Araç kuyruğu, barikattan; Kermiya yolundaki Yakın Doğu Bank Genel Merkezi'ne kadar uzanıyor...