Kullanılmayan evden alevler yükseldi, yangın yan tarafa sıçradı

Lefkoşa'da bugün Süleyman Selçuk'a ait kullanılmayan evde henüz tespit edilemeyen sebepten dolay bir yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında Lefkoşa Haydar Mahallesi Savaş Sokak üzerinde bulunan Süleyman Selçuk'a ait kullanılmayan bir evde yangın çıktı. Alevlerin yükselmesiyle yangın kısa sürede yan taraftaki Osman Özkan'a kullanılmayan diğer eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın sonrası Süleyman Selçuk'a ait evde eşyalar tamamen yandı, Osman Özkan'a ait evde ise, 2 odası ve 1 ambar odası içerisindeki eşyalarıyla birlikte kısmen yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.