Kuir Kıbrıs Derneği'nin eğitim çalışmaları devam ediyor

Kuir Kıbrıs Derneği aktivistlerine yönelik “Çatışma Çözümü” eğitiminin ikinci oturumu çevrimiçi olarak düzenlendi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi kapsamında dokuzuncu kapasite geliştirme eğitimi olan Çatışma Çözümü Eğitimi’nin ikinci oturumu çevrimiçi olarak yapıldı.

İlk oturumu 1 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen eğitimde dernek gönüllüleri; çatışma davranışları ve kültürü, sağlıklı bir ortamda çatışma çözümü ve yönetimi üzerine bilgilendirildiler. Dün gerçekleşen ikinci kısımda ise dernek gönüllüleri arabuluculuk üzerine kendilerini geliştirebilme fırsatı yakaladılar.

Eğitim öncelikle arabuluculuk prensipleri, rolleri ve bu konuda edinilmesi gerekilen beceriler ve teknikler üzerine bilgi aktarımı ile başladı. Daha sonra da çatışma durumunda hem arabulucu rolünde hem de çatışmayı yaşayan kişi rolünde kalındığında neler yapılacağına dair pratik çalışmalar düzenlendi.

Eğitimin ardından, Kuir Kıbrıs Derneği’nden Erman Dolmacı, “Çatışma çözümü hem bireysel hayatlarımızda hem de dahil olduğumuz örgütlerde önemlidir. Bu eğitimle dernek üyelerine çatışma çözümü için gerekli teorik ve pratik bilgileri sağlandı” dedi.