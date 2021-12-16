Kuir Kıbrıs Derneği: “Ülkede insan ticaretine maruz kalma riski olan gruplar var”

Kuir Kıbrıs Derneği’nin hazırlattığı “Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşcilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu (İnsan Ticareti ve LGBTİlar)” yayınlandı.

Akademisyenlerin katkı koyduğu raporda, “Kuzey Kıbrıs’ta gece kulüplerinde çalışan/çalıştırılan seks işçilerinin, uluslararası öğrencilerin, kayıt dışı çalışan göçmenlerin, HIV ile yaşayanların, ev içi emek/bakım hizmetlerinde çalışanların ve yerli/göçmen LGBTİ+ların, insan ticaretine maruz kalma riski yaşadığının görüldüğü” savunuldu.

Üç bölümden oluşan araştırma, insan ticaretine dair genel hukuki çerçevenin incelenmesini, LGBTİ+ bireyleri kapsayıcı insan ticaretiyle mücadele yaklaşımının gerekliliğine dair araştırmaları, Kuzey Kıbrıs’taki yasaları, “insan ticareti bağlamında kırılganlıkları ve riskleri anlamak amacıyla kamu görevlileri, siyasetçiler, insan hakları aktivistleri, trans ve gey katılımcılardan oluşan aktörlerle yapılan mülakatları, öneri ve talepleri” içeriyor.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, saha çalışmasında, seks işçiliği kapsamında değerlendirilebilecek işlerde çalışan transların, insan ticareti açısından kırılgan özellik gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi.

Kırılganlığın nedenleri “toplumsal eşitliğin sağlanamaması, özellikle iş piyasasında ayrımcılık ve dışlama, ailevi baskı, seks işçiliğinin (göçmenleri de kapsayacak şekilde) yasal güvencelerle donatılmamış olması” olarak açıklandı.

Raporun tamamına ulaşmak için Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesinin ya da derneğin ziyaret edilebileceği de belirtildi.