Kuir Kıbrıs Derneği, Akıl Sağlığı kitapçığı yayımladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen “Renklerin Çeşitliliği” Projesi “Akıl Sağlığı” başlıklı bir kitapçık yayımladı.

Kuir Kıbrıs’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kitapçığın ilk bölümünde Tarihsel Bağlamda Eşcinsellik, Transgender ve Cinsiyet Uyumsuzluğu konusu ele alındı. İkinci bölümde, LGBTİ+ Gençliğin Akıl Sağlığı incelendi. Üçünde bölümde Açılma sürçlerine değinilirken; dördüncü bölümde ise LGBTİ+ ve Romantik İlişkilere yer verildi. Son olarak beşinci bölümde LGBTİ+’lar için LGBTİ+fobi ile başa çıkma stratejileri ve koruyucu faktörler sunuldu.

Konuyla ilgili Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“LGBTİ+’lar, yaşamın her evresinde bazense daha doğmadan başlayan veya öldükten sonra bile devam edebilen çeşitli ön yargılara, ayrımcılıklara, damgalamalara, ve şiddete maruz kalabilmektedir. Haliyle bu durumlarla baş etmek zorunda kalmak kişilerde sadece fiziksel sağlığı değil akıl sağlığını da ciddi şekilde olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bireysel gibi görünen sağlığın toplumsal yapıyla fazlasıyla bağlantısı bulunmakta ve toplumsal baskılar yüzünden kişilerin akıl sağlığı da olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle akıl sağlığı üzerine oluşturulmuş bu kitapçık hem üzerinde çok fazla durulmamış olan LGBTİ+ akıl sağlığı konusunu ele almayı, hem de akıl sağlığı alanında literatüre yeni bir kaynak kazandırmayı amaçlamaktadır”

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