Küçükbaş hayvan bildirimleri için ek başvuru süresi açıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı küçükbaş hayvan bildirimleri için ek başvuru süresi açıldığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, birçok üreticinin önceki çağrıyı gözden kaçırdığı ve mağdur olduğu dikkate alınarak, bakanlık ve Veteriner Dairesi’nin yaptığı istişareler doğrultusunda, bir defaya mahsus olmak üzere ek bildirim süresi açılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu bağlamda üreticiler 23– 30 Eylül tarihleri arasında ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne ek bildirim yapabilecek. Üreticilerin bildirim yapmaları ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları istendi.

Daha önce yapılan çağrıda “Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü’nün” 26/3 maddesi gereğince, her yılın Haziran ve Aralık aylarında ellerindeki hayvan varlıklarını Veteriner Dairesi’ne bildirmeleri gerektiği ve Temmuz – Aralık 2022 dönemi için Veteriner Dairesi’nin üreticilere sahip oldukları hayvan varlıklarını 1 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında ilgili Kaza Veteriner Daireleri’ne yapması ve karşılığında “bildirim alındı fişi” almaları gerektiği duyurulmuştu.