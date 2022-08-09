Küçük Kaymaklı'da uyuşturucudan iki tutuklu

Küçük Kaymaklı'da dün 18.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen 22 yaşındaki M.N.K.'nin (E) üzerinde yapılan aramada 17 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu tespit edildi.

Söz konusu şahsın evinde de arama yapan Narkotik ekipleri, ikametgahta 1,5 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu tespit etti.

Olay sonrası hem 22 yaşındaki M.N.K (E), hem de mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 29 yaşındaki M.G. (E) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.