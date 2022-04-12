Küçük: “28 belediye ile seçim yapmak istiyorsunuz… Bu insanların maaşını 3 ay sonra nasıl vereceğiz?

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük Genel Kurul’da dün yapılan konuşmaya işaret ederek, “UBP’nin kurumsal yapısının olmadığını ne ile ölçtünüz?...” diye sordu.

Küçük, 2006 yılında CTP-ÖRP hükümeti döneminde KKTC-TC arasında imzalanan bir protokolden kesit okuyarak, belediyelerle ilgili hedeflenen düzenlemeye işaret etti.

Küçük, “Kriterden ne kastediyorsunuz?” diye sorarak, demokrasinin halka gerçekleri her yönüyle açıklamanın gereği olduğunu söyledi.

Hasan Küçük, sosyal belediyeciliğin önemine işaret ederek, “Niye 4 belediyede hayvan barınağı var da 28 belediyede yok… Projelere ihtiyaç var. Gelişmişlik yerelden başlar…” şeklinde konuştu.

Küçük, “Anayasa’yı ihlal ettiniz diyorsunuz, 28 belediye ile seçim yapmak istiyorsunuz…Bu insanların maaşını 3 ay sonra nasıl vereceğiz? Bu mu sizin kurtarma paketiniz? Reform bizim önceliğimizdir. Sizinle yapmak istiyoruz ama siz olmadan da yapabiliriz… Devletim demekten, yüce Meclis’im demekten de gurur duyarım…Birileri için büyük olacağıma, halkım için küçük olurum… ” şeklinde konuştu.

Şahali: “Bizim kurtarmaya çalıştığımız CTP’li başkanların belediyeleri değil, 28 belediyenin 28’idir”

CTP Başkan vekili Erkut Şahali, Küçük’ü yanıtlamak üzere kürsüye çıktı.

Şahali, “Siz belediyeleri batıran bir gelenekten geliyorsunuz ve batırdıklarınızdaki batak görünmesin diye onları evlendirmeye karar veriyorsunuz. Bizse her bir belediyenin belde halkıyla birlikte oranın kültürel bir parçası olduğunu söylüyoruz. Biz cittaslow belediyecilik anlayışını önemsiyoruz, siz reform yaparken cittaslowu öğrenmiş oluyorsunuz. Bizimle aşık atmaya uğraşmayın, iş birliği yapın. Sonuna kadar diyalog ve hoşgörüyle, birbirimizi anlayarak, sahip olduğumuz deneyimi de yok saymayarak iş yapacağız…” dedi.

Şahali, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Bu ülkede belediyecilik adına bugüne kadar yapılmış tüm olumlu icraatta ve mevzuat alt yapısında CTP’nin imzası var. Bizim kurtarmaya çalıştığımız CTP’li başkanların belediyeleri değil, 28 belediyenin 28’idir. Siz kapatarak ilerlemeye niyetlisiniz, bizse iyileştirerek kapanıp kapanmayacağına birlikte karar verelim diyoruz, kriter dediğimiz budur.”