KTTO yetkilileri, “Enterkonnekte Raporunu” CTP heyetine sundu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yetkilileri ile parti genel merkezinde görüştü.

KTTO, “Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri Raporu” başlığıyla hazırladığı raporu CTP heyetine sundu. Toplantıda, kamuoyuyla paylaşılmak için hazırlanan raporla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, milletvekilleri Erkut Şahali, Devrim Barçın ve Salahi Şahiner de toplantıda hazır bulundu.

Raporlar ilgili karşılıklı görüşler de ortaya konulurken toplantıya, KTTO’dan Başkan Turgay Deniz, Başkan Vekili Aziz Limasollu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Akademisyen Prof. Dr. Murat Fahrioğlu katıldı.