KTÖS, yarın okul öncesi kurumlarda grevde
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, örgütlü bulunduğu okul öncesi kurumlarda yarın grev yapacak.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, örgütlü bulunduğu okul öncesi kurumlarda yarın grev yapacak.
Sendika, saat 11:00’de Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanıp eylem ve basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.
KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okullarda ve eğitimde devam eden onlarca soruna karşın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere saldıran ve kaosa oynayan anlayışı ile mücadele edeceklerini söyledi.
Saat 09.00-12.00 arasında grevde olacak okul öncesi kurumları:
1. Fazıl Plümer Anaokulu
2. Gaziköy Anaokulu
3. Gülen Yüzler Anaokulu
4. Lefkoşa Vakıf Anaokulu
5. Yenicami Anaokulu
6. Yeni Yüzyıl Anaokulu
7. Alasya Vakıf Anaokulu
8. Gazimağusa Maarif Anaokulu
9. Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu
10. Şht. Özdemir Anaokulu
11. Alsancak Anaokulu
12. Beylerbeyi Anaokulu
13. Girne Maarif Anaokulu
14. Karakum Anaokulu
15. Lapta Anaokulu
16. Osman Türkay Anaokulu
17. Pınarbaşı Anaokulu
18. Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu
19. Kalkanlı Anaokulu
20. Portakal Çiçekleri Anaokulu
21. İskele Maarif Anaokulu
22. Gaziveren Anaokulu
23. Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu