KTÖS, yarın okul öncesi kurumlarda grevde

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, örgütlü bulunduğu okul öncesi kurumlarda yarın grev yapacak.

Sendika, saat 11:00’de Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanıp eylem ve basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, okullarda ve eğitimde devam eden onlarca soruna karşın Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmenlere saldıran ve kaosa oynayan anlayışı ile mücadele edeceklerini söyledi.

Saat 09.00-12.00 arasında grevde olacak okul öncesi kurumları:

1. Fazıl Plümer Anaokulu

2. Gaziköy Anaokulu

3. Gülen Yüzler Anaokulu

4. Lefkoşa Vakıf Anaokulu

5. Yenicami Anaokulu

6. Yeni Yüzyıl Anaokulu

7. Alasya Vakıf Anaokulu

8. Gazimağusa Maarif Anaokulu

9. Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu

10. Şht. Özdemir Anaokulu

11. Alsancak Anaokulu

12. Beylerbeyi Anaokulu

13. Girne Maarif Anaokulu

14. Karakum Anaokulu

15. Lapta Anaokulu

16. Osman Türkay Anaokulu

17. Pınarbaşı Anaokulu

18. Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu

19. Kalkanlı Anaokulu

20. Portakal Çiçekleri Anaokulu

21. İskele Maarif Anaokulu

22. Gaziveren Anaokulu

23. Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu