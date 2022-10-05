KTÖS: “Sendikamız herkesin ücretsiz kamusal eğitim hakkına kavuşması için mücadelesini sürdürecektir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), tüm öğretmenlerin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Gününü kutlayarak, gün vesilesiyle altı bölgede öğretmenlerin bir araya geleceğini duyurdu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan yazılı açıklamada, “5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelecek; birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız” denildi.

Açıklamada, Platon’un “Devlet” kitabına işaret edilerek, “Platon, Devlet adlı kitabında demokrasinin esas prensibinin halk hâkimiyeti olduğunu ifade eder ve demokrasinin bir eğitim işi olduğunu belirtir. Milletin idarecilerini iyi seçebilmesi için yetişkin ve iyi eğitim görmüş olmasının şart olduğunu söyler” ifadeleri kullanıldı.

Yaz ayları boyunca KTÖS’ün, "demokratik teamüllere aykırı davranan" bir Eğitim Bakanlığıyla mücadele ettiğinin savunulduğu açıklamada, “Sendikamız, öğretmenleri hiçe sayarak alelacele Öğretmenler Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle karşı her türlü demokratik eylem hakkını kullanmıştır” denildi.

Bu süreçte öğretmenlerin hedef gösterildiğinin savunulduğu açıklamada, öğretmenlerin çalışma saatlerinin sadece sınıfta geçirilen ders saati olarak tanımlanarak öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırıldığı kaydedildi.

“Sendikamız herkesin nitelikli, eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz kamusal eğitim hakkına kavuşması için mücadelesini de sürdürecektir”

KTÖS’ün eğitimde demokratik yönetimden yana olmaya ve herkesin nitelikli, eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz kamusal eğitim hakkına kavuşması mücadelesine devam edeceğinin kaydedildiği açıklamada, “Bugünün çocuklarını eğitmekle kalmayıp, aslında yarının büyüklerini ve gelecek nesli demokratik bir topluma yetiştirmekte olmanın bilinci ve sorumluluğuyla emek veren öğretmenlerimizle 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle altı bölgede bir araya gelecek; birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu daha ileriye taşıyacağız. 5 Ekimi sadece kutlanan bir gün değil, öğretmenlerin uluslararası alanda birlik, dayanışma ve örgütlü mücadelesinin simgesi olan evrensel bir mücadele günü kabul ederek tüm öğretmenlerimizin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” denildi.