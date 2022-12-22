KTÖS: “Seçim döneminde adayların, öğretmenlerin itibarını zedeleyecek ifadelerde bulunması kabul edilebilir değildir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), seçim döneminde adayların, vizyonlarını öğretmenlerle paylaşması noktasında okulların misafirperverliğinin aksine tutum sergilemesinin, okul yöneticisi veya öğretmenlerin itibarını zedeleyecek ifadelerde bulunmasının “kabul edilebilir” olmadığını belirtti.

KTÖS Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen tarafından yapılan açıklamada, hükümetin ülkeyi "çete mantığı" ile yönettiğini, aynı anlayışı yerel yöntemlerde de uygulamak istediğini yerel seçimler öncesinde sergilediği tavırlarla ispatladığını savundu

Erilen açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

“Geçtiğimiz günlerde yerel seçimler nedeniyle gerçekleşen bir okul ziyareti sırasında halen UBP Parti Meclisi üyesi olup, 25 Aralık 2022 belediye seçimlerinde meclis üyeliğine de aday olan bir şahsın ziyaretin gerçekleştiği okulumuzun müdürüne ağza alınmayacak ifadeler kullandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Seçim döneminde adayların vizyonlarını öğretmenlerimizle paylaşması noktasında okullarımızın misafirperverliğinin aksine tutum sergilemesi, okul yöneticisi veya öğretmenlerimizin itibarını zedeleyecek ifadelerde bulunması kabul edilebilir değildir.”

Erilen, açıklamasında devamla, “Bir okul müdürünün veya başka herhangi bir kişi itibarını zedeleyecek bu düşünce yapısının ne yerel yönetimlerde ne de ülke yönetiminde söz sahibi olmaması gerektiğini vurgularken, halkımıza bu zihniyete geçit vermeyerek ülkemizin demokrasi yolunda ilerlemesine fırsat verecek şekilde davranması gerektiğini saygılarımızla hatırlatırız” dedi.