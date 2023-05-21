KTOEÖS ve KTÖS yarın Eğitim Bakanlığına siyah çelenk koyacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın öğretmen haklarını gasp ettiği gerekçesiyle yarın saat 12.00’de okul temsilcileri ve kurullar düzeyinde Eğitim Bakanlığına siyah çelenk koyacak.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl öğretmene rağmen yüksek danışmadan geçirilip, Mecliste ivediliği alınarak bekleyen Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Tasarısı'nın komitede görüşülmesi gündeme geldiği andan itibaren grev ve eylemlerle tavırlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Eylem, “Günlerdir sokaktayız. Eylemdeyiz. Bize, haklarımıza, onurumuza ve sendikamıza yapılan saldırılara karşı direniyoruz ve direnmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandığı açıklamasında grev ve eylemlere katılarak kararlılığını gösteren ve mücadeleye katkı koyan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

“Hedefleri hem özlük haklarıyla hem toplumsal haklarla mücadelede başı çeken öğretmenin haklarını gasp ederek dize getirmektir.” diyen Selma Eylem, öğretmenin örgütünün, sendikasının zayıflatılarak bölünmek ve etkisiz hale getirmek istendiğini savundu.

Eylem şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki, talimatla yapılmak istenenin eğitimle hiçbir ilgisi yoktur. Hedefleri özelde öğretmen, genelde toplumumuzdur, toplumumuzun geleceğidir. Eğitimin ne halde olduğunu hep birlikte gördük, görüyoruz, yaşadık, yaşıyoruz.

6 Şubat depreminin üzerinden üç aydan fazla bir süre geçti. Depremde yaşanan kayıplar bizleri derinden üzmüştür. Bir kez daha dile getirmek ve sabırlar dilemek isteriz. Depreme karşı risk taşıyan okullarımızın hâlâ karot testleri ile dayanıklılık tespitleri yapılmamıştır. Yıkılması gerektiği aylarca öncesinden net olan bazı okullarımızda dahi ihale işlemleri yapılmamış, çivi dahi çakılmamıştır. Hâlâ Eylül’de bu okullarımız ne yapacak? Nasıl açılacak? Kimse bilmemektedir.

Bina, altyapı, donanımla ilgili sorunların yanında, kalabalık ve seneye daha da kalabalık olması beklenen sınıflar, okullara ayrılmayan bütçeler, okul güvenlikleri, Türkçe bilmeyen yabancı öğrenciler, disiplin tüzüğü, sınıf geçme tüzüğü gibi bazı tüzükler ve eğitimde daha birçok sorun varken Eğitim Bakanlığı veya hükümet bırakın çözümler üretmeyi, tüm sorunları yok sayıp bir kenara koymaktadır. Eğitim Bakanlığı veya hükümet sorunların üzerini örterek öğretmene saldırmakta ve toplum önünde öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır."

“Gerekirse hiçbir faaliyeti yapmayacağız… Notları söylemeyecek, karne, diploma vermeyeceğiz”

Öğretmenlerin kararlı olduğunu ve direneceğini vurgulayan Eylem, "Gerekirse hiçbir faaliyeti, töreni, sınav hazırlıklarını, sınavları yapmayacak, notları söylemeyecek, karne ve diploma vermeyecek, Eylül’de okulları açmayacaktır. Gerekirse dayatanlara, talimat alanlara karşı sokakta dimdik ayakta duracaktır." dedi.

"Bu mücadele hepimiz içindir. Çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz içindir" diyen Eylem, "Eğitimdeki sorunlara çözüm üretmek yerine kaosu derinleştirmek isteyen, eğitimi ticari mala dönüştüren, çocuklarımızı çadırlara mahkûm eden, eğitim gailesi olmayan öğretmene saldırmayı, dayatmalarla gaspları kendilerine şiar edinmişlere karşı mücadeleye devam edeceğiz. Bilinmelidir ki, bugün öğretmen kaybederse yarın tüm toplum kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

Velilerin ve toplumun tüm kesimlerinin sesilerini duyarak mücadelelerine destek vermesi gerektiğini kaydeden Eylem, hedefin özelde öğretmen ve örgütü, genelde ise toplum olduğunu savundu.

Selma Eylem "Ancak bilinmelidir ki vazgeçmeyeceğiz, susmayacağız, tek yumruk olarak bize saldıranlara gerekli dersi vereceğiz…” dedi.