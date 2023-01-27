KTMMOB eyleme gidiyor: “Yasamıza, mesleğimize, toplumumuza kültürümüze sahip çıkacağız”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nden 3 milletvekilinin Meclis’e sunduğu KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisine karşı eyleme gidiyor.

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 31 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00’da ‘yasamıza, mesleğimize, toplumumuza kültürümüze sahip çıkmak adına’ diyerek, Birlik binasından Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyecek, eylem yapacak.

KTMMOB’den yapılan açıklama şöyle:

“Genişletilmiş Yönetim Kurulu, UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nden 3 milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na KTMMOB Yasası ile ilgili değişiklik yasa önerisi sunulması gündemiyle 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı Birlik binasında yoğun bir katılımla değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır Başkanlığı’nda gerçekleşen toplantıda yasa değişikliği önerisine karşı olunduğu kararı alınmıştır.

31 Ocak 2023 Salı günü saat 10:00’da yasamıza, mesleğimize, toplumumuza kültürümüze sahip çıkmak adına Birlik binasından Cumhuriyet Meclisi önüne yürünecek ve Meclis önünde eylem gerçekleştirilecektir.”