KTMMOB, Çatalköy-Esentepe ve Dikmen belediyelerini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) heyeti, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok ve Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi’yi ziyaret etti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre görüşmelerde mevcut yapı stokunun durumu ve yapılması gerekenler ile ilgili öneriler paylaşıldı.

Belediyeler Yasası’nın 17/6 maddesindeki değişiklik kapsamında bundan sonraki süreçte inşaatların kontrolünün nasıl yapılacağının görüşüldüğü toplantıda, belediyeler ile teknik ve bilimsel konularda iş birliğinin geliştirilmesi yönünde de ortak karar alındığı ifade edildi.