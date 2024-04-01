KTMMOB, 55. Dönem Kurul ve komite çalışmalarında görev alanlara teşekkür gecesi düzenledi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 55. Dönem Kurul ve Komite çalışmalarında görev alanlara teşekkür etmek adına 22 Mart 2024 Cuma akşamı Lefkoşa Eziç Restoran’da yemek organize etti.

Geceye, KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Genel Sayman Mert Girgen, Yönetim Kurulu Faal Üyeleri Hatice Özsaltık ve Hasan Hacışevki ile Kurul ve Komite çalışmalarında görev alanlar katılım gösterdiler.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır gecede yaptığı konuşmada, 1960 yılında kurulan köklü bir geçmişe sahip KTMMOB’nin mesleki ve toplumsal sorumluluğu bağlamında 55. Dönem’de Kurul ve Komite çalışmalarında görev alarak katkı yapan herkese sonsuz teşekkür ettiğini belirtti. Tunç Adanır, KTMMOB ve Birliğe bağlı 15 Oda ile beş bine yakın üyenin büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Geceye katılanlar da söz alarak KTMMOB’nin birlik ve bütünlüğüne dair konuşmalar yaptılar. Geceye katılanlar samimi bir ortamda sohbet etme imkanı buldular.