KTFD: “Engelleri değil, potansiyeli ortaya koyalım”

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği (KTFD), 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Günü dolayısıyla “Engelleri değil, potansiyeli ortaya koyalım” çağrısı yaptı.

KTFD Asbaşkanı Uzm. Fzt. Caniz Ersümer Tonyalı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, serebral palsili çocukların gereksinim ve becerilerinin birbirinden farklı olduğunu belirterek, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerinin de her çocuğun bireysel özellikleri, ailenin öncelikleri ve günlük yaşam koşullarını dikkate alarak düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Tonyalı, serebral palsili çocukların da ilgi alanları, güçlü yönleri ve potansiyelleri bulunduğunu belirterek, bu potansiyelin ortaya çıkmasının çocukların gereksinimlerine uygun desteklerle yakından ilişkili olduğunu kaydetti.

Hareket ve işlevin desteklenmesinin oyun, öğrenme, iletişim ve sosyal yaşama katılım hedefleriyle birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Tonyalı, çocuğun kendi başına yapabildiklerini geliştirmesi kadar, ihtiyaç duyduğu desteklerle istediği etkinliğe katılabilmesinin de değerli olduğu vurgulandı.

Tonyalı, bu yaklaşımın günlük yaşamda karşılık bulması için erken dönemde başlayan, gereksinimlere göre sürdürülen ve erişilebilir rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Ailelerin bilgiye, rehberliğe ve sosyal desteğe ulaşabilmesi; sağlık ve eğitim profesyonellerinin ortak hedefler doğrultusunda çalışabilmesinin bu sürecin ayrılmaz parçası olduğunu belirten Tonyalı, ailelerin hizmetlere erişme ve çocuklarının haklarını savunma sorumluluğuyla baş başa bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Tonyalı, çocukların potansiyellerini kullanabilmelerinin yaşadıkları çevrenin sunduğu olanaklarla da ilişkili olduğu belirtilerek, erişilebilir okullar ve oyun alanları, uygun ulaşım koşulları, yardımcı teknolojiler ve kapsayıcı eğitim uygulamalarının önemini aktardı.

Toplumsal önyargıların ve dışlayıcı tutumların giderilmesi gerektiğine de vurgu yapan Tonyalı, “Her çocuğun değerli olduğu anlayışı, hizmetlere, politikalara ve günlük uygulamalara yansımalıdır.” ifadesini kullandı.

Tonyalı, ilgili kurumların rehabilitasyon hizmetlerine eşit erişimi güçlendirmeye, aileleri desteklemeye ve çocukların eğitim ile sosyal yaşama katılımını artıracak somut adımlar atmaya davet ederek, serebral palsili bireylerin değişen gereksinimlerini yaşam boyu gözeten, hak temelli ve sürdürülebilir destek mekanizmalarının önemini vurguladı.

Çocukların yapabildiklerine, yapmak istediklerine ve gelişim olanaklarına alan açmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktaran Tonyalı, “Farklı yollarla, eşit katılımı birlikte mümkün kılalım” dedi.