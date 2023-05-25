Batuhan BORAKAN

Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği Başkanı Bahir Çetinkaya YENİDÜZEN’e konuştu, “Biz KTAY olarak hükümet yetkililerinden para değil, arazi istiyoruz” dedi.

Verilmesini istedikleri arsanın tapusunu da istemediklerini ifade eden Başkan Çetinkaya, “Yalnızca bize verilecek arazinin kullanım hakkını istiyoruz” şeklinde konuştu.

İki yıldır arazi için mücadelelerini dile getiren Çetinkaya, “Biz 8 yıl evvel dağılan jokeyleri, veterinerleri, nalbantları ve benzeri at yarışlarına heves eden, ilgi gösteren herkesi bir çatı altında toplamak istiyoruz bu yüzden Kıbrıs Türk At Yarışları Derneği’ni kurduk” ifadelerine yer verdi.

Çetinkaya, “Geçtiğimiz aralık ayında 8 yılın ardında koşu tertip yaparak gösterdik ki biz bu ülkede faal durumda olan hiçbir başka çıkar gütmeyen bir topluluk olarak tek jokey kulübüyüz” dedi.

“Bu sektör tekrar canlansın”

“Şuan da gerçekleştirdiğimiz koşular Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin yardımıyla oluyor” diyen

Bahir Çetinkaya, “Derneğimize üye olan 90 civarı kişiden aldığımız aidatlar ve bağışlarlar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Çetinkaya ülkede at yarışlarına ciddi merak olduğunu ve bu camiaya hiçbir siyasinin destek çıkmadığını belirtti.

“Bu sektör apayrı bir sektördür, modern koşullarda bu atların koşmasını istiyoruz” diyen Çetinkaya, “Bizim tek amacımız modern bir tesis yaratarak bu sektörü yeniden canlandırmaktır” şeklinde konuştu.

“Bazı kişilerin amacı merkezi durumda bulunan arazinin üstüne yatmadır”

Bahir Çetinkaya Alayköy’de bulunan 424 dönümlük hipodrom arazisinin üzerine, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) işbirliğinde inşa edilmek istenen modern hipodrom tesisinin hayata geçmemesi için engelleme girişimlerinin devam ettiğini ve bunu yapan kişilerin arazinin üzerine yatmak istediklerini ifade etti.

Çetinkaya, “Bizim başkaları gibi kağıt üzerinde dernek kurup farklı amaçlara ulaşmak gibi bir hedefimiz yoktur bu hiçbir zamanda olmadı” dedi.

“Bu gibi insanların amacı bizim düşüncemizle aynı değildir” diyen Çetinkaya, “Bu kişilerin amacı merkezi durumda bulunan arazinin üstüne yatmadır” ifadelerine yer verdi.

Çetinkaya, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı’nın her türlü desteği yapmaya hazır olduğunu söyledi.