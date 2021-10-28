KTAMS'tan Tatar'a şok eylem
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Gaziantep ziyareti dönüşü protesto ediyor.
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Gaziantep ziyareti dönüşü protesto ediyor.
Ercan'da şok eylem yapan sendika, Ercan çemberinde pankart açtı.
Sendika, Tatar'ın "ülke yangın yeriyken ülkede durmamasını ve halkın vergileri ile gezmesine" tepki gösteriyor.
Uçağı Ercan'a inen Tatar'ın hava alanından ayrılmadığı belirtildi.
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