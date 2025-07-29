KSP Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla katılacak

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla katılacağını açıkladı.

Kıbrıs Sosyalist Partisi Merkez Komitesi’nin kararı yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, KSP’nin adayının tahakküm ve sömürüye karşı gerçek egemenlik, sosyal adalet, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve adanın dört bir yanındaki işçi ve emekçi halkın hakları için bir duruş sergileyeceği kaydedildi.