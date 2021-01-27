"Kriz iyi yönetilmedi, koordinasyon yok,  veri yok"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin bir süre önce "gidilecek köyün minareleri göründü" dediğini ifade ettiğini ancak bu hafta başında okulların açıldığına işaret etti ve bu durumu eleştirdi.

Erhürman “Bu kadar basit hataların yapılmasına öfkeleniyoruz, üzülüyoruz” dedi.

Yaşanan pandemi krizinin yönetiminin koordinasyon içinde olması gerektiğini anlatan Erhürman, 11 aydan bu yana pandeminin yaşandığına dikkat çekerek “Mart’ta başlayan pandemiye rağmen Eylül ayında bu konuda cezalarla ilgili düzenleme yapıldı. Bu sorun ancak Eylül ayında giderilmeye çalışıldı. Denetimlerle ilgili yasa ancak bugün gündeme gelirse bu yapılan hazırlıklar zamanında yapılmadı demektir” diye konuştu.

“Bunlar normal bir yönetim tarzı mıdır? Üst Komite'nin yetki alanı ile Bakanlar Kurulu'nun yetki alanına ilişkin sıkıntı 11 aydan sonra mı fark edildi? Bütün bunlar normal şeyler mi? Üst Komite iş sektörlerin emek çevrelerin temsilcileri ile muhatap mı olmalıdır?” diye soran Erhürman Üst Komite’yi korumanın hükümetin görevi olduğunu kaydetti.

Yaşanan sürecin iyi yönetilmediğinin göstergesi olduğunu söyleyen Erhürman basının süreçle ilgili en fazla kullandığı kelimenin “kaos” olduğunu, Sağlık Bakanı'nın aşı süreciyle ilgili “torpil yapıldığına” ilişkin kelimeleri kendisinin söylediğine vurgu yaptı.

Ana muhalefet partisinin 11 aylık pandemi sürecinde hükümete yardım etmek için çabaladığını belirten Erhürman hükümetin muhalefete yaklaşımının "yakışıksız" olduğunu kaydetti.

Erhürman, kapanma konusunda verilerin hala paylaşılmadığının altını çizerek Üst Komite üyelerinin temaslıları takip etmekte zorlandığını söylediğini anlattı.