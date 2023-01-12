Kötü hava şartları balıkçılığı da etkiledi

İklim krizi ve beraberinde getirdiği olumsuz hava şartları, sadece topraktaki verim ve üretimi değil, denizlerde avlanmayı da mümkün kılmıyor. Balıkçılar, “Yağmur yağmadığı için oluşan fırtınalardan ötürü balığa açılamıyoruz” diyor.

Dengesiz hava şartlarından dolayı denizlerde avlanmanın çok güçleştiğini ifade eden Balıkçılar, denizlerde oluşan yağmur ve rüzgarlardan ötürü balığa çıkamadığını anlattı.

YENİDÜZEN’e konuşan Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, “Yağmur yağmadığı için oluşan fırtınalardan ötürü balığa açılamıyoruz. Yağmurlar ve rüzgarlar çoğu zaman denizlerde.” dedi.

Meteorolojiden fırtınamsı rüzgar uyarısı!

Öte yandan son günlerde Meteoroloji Dairesi’nden “gün boyunca denizlerde fırtınamsı rüzgar bekleniyor” uyarısı geldi.