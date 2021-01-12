Köse: “Pandemi Hastanesi’ne Bozkurt’un adı verilsin”

Pandemi bölümünde görev yapan deneyimli hemşirelerden Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hemşire Enver Bozkurt'un adının yeni Pandemi Hastanesi’ne verilmesini istedi.

Köse’nin bu talebi takdir topladı. Enver Bozkurt'un adının yeni Pandemi Hastanesi’ne verilmesini isteyen Köse, Bozkurt’un meslek hayatındaki başarılı çalışmalarından ve kişiliğinden söz ederek, “Bu talebimizi yerine getirdiğini taktirde Hemşirelik camiasını onurlandırmış olacaksınız” dedi.

Köse’nin paylaşımı şöyle:

“Sağlık Bakan'im

Dr Ali Pilli'den ricam,

Yeni Yapılan

PANDEMI HASTAHANESİNİN ismi,

Ömrünü HEMŞIRELIK Mesleğini

Daha ileriye taşımak için

hastalarına daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek adina gecesini gündüzüne katıp onlarca eğitime katılıp eğitimini daha ileriye taşıyan

Hastalari için zaman mekan merfumuna bakmadan ihtiyaç duyan herkesin ayağına koşan,

HEMŞİRELER SENDİKASI

HEMŞİRELER BİRLİĞİNDE

DİYABET DERNEĞİNDE

aktif görevler alip başarı ile tamamlayan,

sevilen sayılan dürüst temiz kalpli mükemmel hemşire meslektaşımız

Enver Bozkurt'un Adının verilmesini talep ediyorum...

Bu talebimizi yerine getirdiğini taktirde Hemşirelik camiasını onurlandırmış olacaksınız..

Saygılarımla..”