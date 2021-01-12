Köse: “Pandemi Hastanesi’ne Bozkurt’un adı verilsin”
Pandemi bölümünde görev yapan deneyimli hemşirelerden Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hemşire Enver Bozkurt'un adının yeni Pandemi Hastanesi’ne verilmesini istedi.
Pandemi bölümünde görev yapan deneyimli hemşirelerden Oğuz Köse, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden hemşire Enver Bozkurt'un adının yeni Pandemi Hastanesi’ne verilmesini istedi.
Köse’nin bu talebi takdir topladı. Enver Bozkurt'un adının yeni Pandemi Hastanesi’ne verilmesini isteyen Köse, Bozkurt’un meslek hayatındaki başarılı çalışmalarından ve kişiliğinden söz ederek, “Bu talebimizi yerine getirdiğini taktirde Hemşirelik camiasını onurlandırmış olacaksınız” dedi.
Köse’nin paylaşımı şöyle:
“Sağlık Bakan'im
Dr Ali Pilli'den ricam,
Yeni Yapılan
PANDEMI HASTAHANESİNİN ismi,
Ömrünü HEMŞIRELIK Mesleğini
Daha ileriye taşımak için
hastalarına daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek adina gecesini gündüzüne katıp onlarca eğitime katılıp eğitimini daha ileriye taşıyan
Hastalari için zaman mekan merfumuna bakmadan ihtiyaç duyan herkesin ayağına koşan,
HEMŞİRELER SENDİKASI
HEMŞİRELER BİRLİĞİNDE
DİYABET DERNEĞİNDE
aktif görevler alip başarı ile tamamlayan,
sevilen sayılan dürüst temiz kalpli mükemmel hemşire meslektaşımız
Enver Bozkurt'un Adının verilmesini talep ediyorum...
Bu talebimizi yerine getirdiğini taktirde Hemşirelik camiasını onurlandırmış olacaksınız..
Saygılarımla..”