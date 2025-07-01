“Koruma altındaki çocuğa cinsel saldırı” iddiası

SOS Çocuk Köyü’nde meydana gelen , “Çocuğa karşı cinsel taciz” ve “Koruma altında bulunan çocuğa cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunma” suçlamalarıyla tutuklanan H.G. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, SOS Çocuk Köyü’nde bekçi olan zanlının 2025 yılı Şubat ayında 14 yaşındaki çocuğa cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarını işlediğini söyledi.

Polis, zanlının 25 Haziran 2025 tarihinde çocuğun Instagram hesabına cinsel içerikli mesajlar atıp cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti.

Polis, çocuğun kardeşinin Instagram’daki taciz mesajlarını görüp SOS annesine konuyu bildirdiğini ve zanlının 28 Haziran’da Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, çocuğun ifadesinin sosyal hizmetler eşliğinde alınarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis çavuşu zanlının alkol tesiri altında konu mesajlarını attığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının bilgisayarının alındığını ayrıca SOS Çocuk köyünün güvenlik kamera kayıtlarının da emare alındığını kaydetti.

Polis, ayrıca hem zanlı hem de çocuğun cep telefonlarında inceleme yapılacağını söyledi.

Polis, zanlının psikoseksüel hastalığının bulunup bulunmadığına ilişkin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktor kontrolünden geçirileceğini söyledi.

Meseleyle ilgili 8 ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken emareler ve alınması gereken yeni ifadeler olduğunu kaydeden polis, 8 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.