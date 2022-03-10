Korukoğlu, KKTC Ankara Büyükelçisi

Bakanlar Kurulu, Bakanlık Müsteşarı İsmet Korukoğlu'nun, Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine atanmasının sonrasında 1 Ağustos 2022 tarihinden Ankara Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.

Öte yandan Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer'in Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü Lefkoşa'da göreve alındığı duyuruldu.

İnanıroğlu, İzmir'e başkonsolos, Turganer 'Bakü Temsilcisi'

Dışişleri Dairesi Merkez Örgütü'nde görev yapan Ayşen Volkan İnanıroğlu, İzmir Başkonsolosu olarak görevlendirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İnanıroğlu görevine 1 Ağustos 2022'de başlayacak.

Ufuk Turganer ise "KKTC Bakü Temsilcisi" olarak görev yapmak üzere Dışişleri Dairesi Müdür mevkiine atandı. Turganer'in görevi de 1 Ağustos 2022'de başlayacak.

Buket Kop, Londra'dan Abu Dhabi'ye

Bakanlar Kurulu, KKTC Londra Temsilciliğinde görev yapman Buket Kop'u da KKTC Abu Dhabi Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirdi ayrıca görev süresini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu ayrıca Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman'ın görev süresini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatırken, Strazburg Temsilciliğinde görev yapan Ayda Soylu'nun ise Brüksel Temsilciliğine Temsilci olarak görevlendirilmesine karar verdi.