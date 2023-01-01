Koruçam’daki işbirliği merkezine AB’den bir buçuk milyon Euro

Kıbrıs’taki Maronit köylerinin tarihindeki en büyük ve belki de en belirleyici projenin “köşe başında” bulunduğu ileri sürüldü.

Politis gazetesi “Avrupa İşgal Altındaki Kormacit (Koruçam)’da- Kormacit (Koruçam) İşbirliği Merkezi Geliyor ve Maronit Köylerine Umut Getiriyor” başlığıyla geniş bir şekilde yer verdiği haberinde, özetle, Koruçam İşbirliği Merkezinin Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs’taki Maronit toplumuna yönelik 1 buçuk milyon Euro değerindeki bir “hediyesi” olduğunu ve AB’nin merkezin inşası ve finansmanını tamamen üstlendiğini belirtti.

Ocak ayında teslim edilecek olan bu projenin Maronitler açısından öneminin, Koruçam anaokulu ve ilkokuluna ev sahipliği yapmasının beklenmesinden kaynaklandığına işaret eden gazete, ana okul ve ilkokulun her şey yolunda giderse 25 yılın ardından yeniden faaliyete geçeceğini ileri sürdü.

Merkezin yönetim kurulu başkanı Andonis Skullos ise gazeteye açıklamasında, bunun bir Avrupa merkezi olduğunu ve Koruçam ilkokulunun katkısıyla, kuzeydeki Maronit köylerine yerleşmeyi tercih eden yeni nesillere nefes ve umut vermeye geldiğini öne sürdü.

Merkezin vizyonu ve misyonu

Gazeteye açıklamasında, merkezin misyonu ve vizyonunun, ilerleme, gelişim ve işbirliği için geleceğe bakan birleşik bir Avrupa ülkesi hedefiyle, Kıbrıs’ın çok toplumlu görünümünün uzlaşması ve bir arada var olmasına hizmet etmek olduğunu dile getiren Skullos, dolayısıyla, merkezin Maronitlerin ötesinde Kıbrıs’ta yaşayan tüm toplumlar arasında çok güçlü bir yeniden yakınlaşma rolüne sahip olacağını savundu.

Okul

Güneydeki Eğitim Bakanlığı’nın, 9 Aralık tarihinde, ilgi olması durumunda Koruçam ilkokulunun önümüzdeki eğitim yılından itibaren faaliyete geçeceğini açıkladığını ve aileleri, Ocak ayında yapılacak olan kayıtlar esnasında, bu konuya olan ilgilerini ortaya koymaya çağırdığını anımsatan gazete, Koruçam’ın durumunda, Dipkarpaz’da olduğu gibi, güneydeki okullar için belirlenen gerekli kayıt rakamlarının geçerli olmadığını ifade etti.

Okullar için bu rakamın ilkokullar için 15, ana okul içinse 10 olduğunu yazan gazete, Ocak ayındaki kayıtların ardından, bakanın okulun faaliyete geçip geçmeyeceği konusunda siyasi bir karar almaya çağrılacağını belirtti.

Dipkarpaz’daki okulun yalnızca 6 öğrenciyle faaliyet gösterdiğini, Koruçam’daki okulun ise 1998 yılında faaliyetlerine son vermeden önce yalnızca 1 öğrenciyle faaliyet gösterdiğini kaydeden gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, bir miktar ailenin okula kayıt yapmakla ilgilendiğini ve önümüzdeki dönemde ilginin artmasının beklendiğine işaret etti.

Gazete, Koruçam’daki okulda, yine Maronitlerin yaşadığı Karpaşa köyünde yaşayan çocukların eğitim görebileceğini de belirtti.

AB’nin “hediyesinden” daha çok yararlanacak olanların ise, KKTC’de çoğu zaman güç şartlar altında yaşadıklarını iddia ettiği Maronitler olduğuna işaret eden gazete, Skullos’un gazeteye açıklamasında, Koruçam İşbirliği Merkezinin meydana getirilmesi ve çalıştırılmasının, doğrudan ve dolaylı olarak, kuzeydeki Maronit köylerine yeniden yerleşimi teşvik ederek, birden fazla fayda sağlayacağını savunduğunu aktardı.

Koruçam İşbirliği Merkezinin faaliyetlerinin, Koruçam’ın ötesinde, doğrudan Karpaşa köyünü de kapsayacağını yazan gazete, şartlar ve kuzeydeki makamların izin verdiği müddetçe, merkezin faaliyetlerinin “Asomatos” (Özhan) ve “Ay. Marina” (Gürpınar) köylerini içine alacak şekilde genişletileceğini de öne sürdü.

Açılış

Avrupa Birliğinin, Ocak ayında projeyi Maronit toplumuna teslim edeceğini, merkezin resmi açılışının ise önümüzdeki bahar aylarında olacağını kaydeden gazete, bahar aylarında köyde artan bir hareketlilik olduğunu, çünkü köydeki ovalarda Medoş Laleleri (Tulipa Cypria) açtığını ve doğayı seven insanların ve ziyaretçilerin köye akın ettiğini ekledi.

(tak)