Kormacit’ten ses var: Köyümüzde pozitif vaka yok

Kormacit (Koruçam)’ın sevilen işletmecilerinden Maria Skoullou, köylerinde pozitif vaka olmadığını söyledi.

“Yorga Kasap Restoran”ın tanınmış ismi Maria Skoullou, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin BRT’de yaptığı “Karpaz’da yaşayan Rumlar ve Kormacit’teki Maronitler arasında 20 pozitif vaka tespit ettikleri” söylemine tepki gösterdi.

“Böyle bir şey söz konusu değildir” diyen Maria Skoullou, şu paylaşımı yaptı:

"Sevgili arkadaşlarım, dünden beridir telefonlarım susmaz, köyümüzde pozitif vakalar olduğuna dair dedikodular dolaşır. Böyle bir şey söz konusu değildir. Zaten güneye gidip gelmek de mümkün değil artık. Köyümüzde çok az insan kalıyor şu an. Çok şükür hepimizin sağlığı yerindedir."