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Kormacit (Koruçam) köyünde yangın kontrol altına alınamadı

Kormacit (Koruçam) köyünde yangın kontrol altına alınamadı

Kormacit (Koruçam) köyünde saat 14.00 sıralarında, köyünün güney batı kısmındaki çöplük alanda başlayan yangın geniş alana yayıldı.

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Kormacit (Koruçam) köyünde saat 14.00 sıralarında, köyünün güney batı kısmındaki çöplük alanda başlayan yangın geniş alana yayıldı. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada; "yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor" denildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

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