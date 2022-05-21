Kormacit (Koruçam) köyünde yangın kontrol altına alınamadı

Kormacit (Koruçam) köyünde saat 14.00 sıralarında, köyünün güney batı kısmındaki çöplük alanda başlayan yangın geniş alana yayıldı. Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada; "yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ve bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor" denildi.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı.