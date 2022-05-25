Kooperatiflere bağlı şirketler de prim desteğinden yararlanacak

İşletmelerin sosyal sigorta prim oranlarının yüzde 65’inin devlet tarafından karşılanacağı yasa gücündeki kararnamede kapsam genişletildi.

Mart-Ağustos 2022 dönemini kapsayacak uygulamaya, kooperatiflere bağlı işletmeler de dahil edildi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; söz konusu uygulamadan Süt Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd, Zirai Levazım, Makine Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd ve Karma Hayvan Yemi Harup Ürünleri ve Lp Gaz Üretim ve Pazarlama Ltd yararlanabilecek.

Sigorta affının süresi uzatıldı

Sosyal Sigortalar Dairesi, pandemi öncesinde yürürlüğe koyduğu, 2019-2020 dönemindeki sigorta borçlarını kapsayan, o dönemde başvuru yapan işletmelerin yararlanacağı sigorta affında düzenlemeye gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanan yasa gücündeki kararnameye göre; başvuruda bulunan işletmelerin borçlarını ödeyebilmesi için 30 Eylül’e kadar süre tanındı.

Bununla birlikte; o dönemde başvuru yapmayan işletmelerin de sigorta affından yararlanması için

De düzenleme yapıldı.

Bu doğrultuda yasa yürürlüğe girdiğinde başvuru yapmayan ancak sigorta affından yararlanmak isteyen işletmeler, 29 Temmuz’a kadar Sosyal Sigortalar Dairesi’ne başvuru yapmaları halinde yararlanabilecek.