KOOP SÜT’ün peynir altı suları Kanlıdere’ye aktı!

Serap ŞAHİN

KOOP SÜT’ün peynir altı suları Lefkoşa’da Kanlıdere’ye taştı, olay yerine giden Lefkoşa Belediye ekipleri 24 saat içinde sorunun giderilmesi yönünde ihbarname verdi, aksi durumda ceza kesileceğini söyledi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e açıklama yapan KOOP SÜT Genel Müdürü Türker Yüksel, olayı doğruladı ancak fabrikadan çıkan peynir altı sularının depolandığını ve belirli günlerde tankerle arıtmaya götürüldüğünü söyledi. Yüksel, depoya giden hatlardaki borularda kaçak tespit edildiğini ve bu nedenle dereye peynir altı suyunun karıştığını belirtti, sorunun giderildiğini kaydetti.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı da Kanlıdere’ye dökülen peynir altı suları ile ilgili belediye ekiplerinin yerinde tespit yaptığını ve KOOP SÜT’e 24 saat içinde sorunu gidermesi yönünde ihbarname verildiğini, aksi durumda ceza uygulanacağı bildirildiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin 24 saat dolmadan söz konusu bölgeye gittiğinde derenin taşan noktasının

KOOP SÜT tarafından kireçleme yapılarak kirlilik görüntüsünün giderildiğini belirten Harmancı, ekiplerin konunun takibinde olduğunu ve derede tekrar taşma olması durumunda ceza kesileceğini vurguladı.

KOOP SÜT Genel Müdürü Türker Yüksel

“Biz hiçbir zaman için peynir altı sularımızı dereye boşaltmıyoruz”

“Biz hiçbir zaman için peynir altı sularımızı dereye boşaltmıyoruz” diyen KOOP SÜT Genel Müdürü Türker Yüksel, fabrikadan çıkan peynir altı sularının depolandığını ve belirli günlerde tankerle arıtmaya götürüldüğünü söyledi. Depoya giden hatlardaki borularda kaçak tespit edildiğini ve bu nedenle dereye peynir altı suyunun karıştığını belirten Yüksel, Lefkoşa Belediyesi’nin ihbarda bulunduğunu kaydetti. Gereken tamiratın yapıldığını, derenin kireçlendiğini dile getiren Yüksel, şu anda herhangi bir sorun olmadığını söyledi. İlk defa böyle bir olayın yaşandığını belirten Yüksel, atık suların tankerle gönderildiğini ve bertaraf edildiğini yineledi. “Kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz” dedi.

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı

“KOOP SÜT’e sorunu gidermesi yönünde ihbarname verildi”

YENİDÜZEN’e konuyla ilgili bilgi veren Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Kanlıdere’ye dökülen peynir altı suları ile ilgili belediye ekiplerinin yerinde tespit yaptığını ve KOOP SÜT’e 24 saat içinde sorunu gidermesi yönünde ihbarname verildiğini, aksi durumda ceza uygulanacağı bildirildiğini söyledi.

Belediye ekiplerinin 24 saat dolmadan söz konusu bölgeye gittiğinde derenin taşan noktasının

KOOP SÜT tarafından kireçleme yapılarak kirlilik görüntüsünün giderildiğini belirten Harmancı, ekiplerin konunun takibinde olduğunu ve derede tekrar taşma olması durumunda ceza kesileceğini vurguladı.