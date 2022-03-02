Konuşmaları izinsiz kaydedip, yayınladığı gerekçesiyle tutuklandı

Gazeteci Şener Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un konuşmasını izinsiz kayıt edip, Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İ.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı.

Polis, zanlının “Özel Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa” suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 25 Şubat’ta polise yapılan şikayet üzerine Şener Levent ve Tekin Arhun ile zanlının Gönyeli’de huzurunda gerçekleşen konuşmaları Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti. Polis, zanlının tutuklandığını ve sözlü beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp Messenger üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğünü aktardı.

Soruşturma kapsamında alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.