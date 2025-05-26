Lefkoşa - Haspolat Anayolu'nda bu sabah oluşan uzun kuyruklar yurttaşı bezdirme noktasına getirdi.

Haspolat Mevkii'nde hem Lefkoşa'ya gidiş, hem de Mağusa'ya gidiş yönünde uzun kuyruklar oluşurken, yurttaş sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

Yapılan paylaşımlarda "Kontrolsüzlük ve umursuzluğun eseri..." diye isyan eden yurttaşlar, söz konusu trafikte en az bir buçuk saat beklediklerini belirtti.